فنيانوس: أجهزة إصدار الاصوات لابعاد الطيور قيد التجربة

أعلن وزير الاشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس في تصريح اليوم، ان “الاجهزة التي تقوم بإصدار انواع من الاصوات كصوت الباشق وغيرها من الطيور الكبيرة والترددات لابعاد طائر النورس ومنعه من الاقتراب من حرم المطار، هي الان قيد التجربة وهي هبة مقدمة الى وزارة الداخلية وعددها 16 جهازا”. وأشار الى أنه “إذا أعطت هذه الاجهزة الفعالية الكاملة سيتم الاعلان عنها للرأي العام”. وقال: “حتى هذه اللحظة ابتعدت الطيور ولكن نحن بانتظار التأكد أكثر من فعاليتها وبذلك يصبح عددها عشرين جهازا”.

أضاف: “دولة الرئيس سعد الحريري سارع الى الاتصال فورا بالمعنيين واعطى توجيهاته الى الهيئة العليا للاغاثة للقيام بكل ما هو مطلوب وتأمين الاعتمادات اللازمة لشراء الاجهزة المختصة لابعاد الطيور من محيط المطار”.

وأكد فنيانوس ان “مناقصة تجهيزات امن المطار لن تكون محصورة بعدد من الشركات بل ستشمل كافة الشركات التي تتوافر فيها الشروط المطلوبة التي تضعها ادارة المناقصات”.

وأوضح أن “ملف مناقصة السوق الحرة ينتهي عقده اواخر العام الحالي حيث تقوم الادارة حاليا بإعداد دفتر الشروط اللازم وعرضه على ادارة المناقصات لوضع الملاحظات عليه، وان الحد الادنى للمناقصة هو عشرون مليون دولار والعقد الجديد سيكون لمدة اربع سنوات قابل للتجديد مرة واحدة”.