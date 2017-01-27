فنيانوس أبلغ مديرية النقل البحري بتحذير أصحاب زوارق الصيد والنزهة من عدم الإبحار بسبب العاصفة

تابع وزير الاشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس اليوم أوضاع المرافىء في ظل الظروف المناخية المتوقع حصولها، وأبلغ المديرية العامة للنقل البحري باصدار تعميم على رئاسات المرافئ والموانئ العامة والتعاونيات والنقابات وصيادي الاسماك والمنتجعات السياحية، ب “وجوب أخذ الحيطة والحذر من قبل أصحاب زوارق الصيد والنزهة وعدم الابحار بالزوارق والمراكب الصغيرة غير المجهزة لمواجهة حالات البحر الصعبة التي سيصل فيها ارتفاع الموج الى خمسة أمتار اعتبارا من تاريخ اليوم”.

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