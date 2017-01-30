فنان بريطاني يغسل شعر رأسه لأول مرة منذ 14 عاما!

قام المغني البريطاني، غاري بارلو، بغسل شعر رأسه لأول مرة منذ 14 سنة، بحسب ما نقلت صحيفة “مترو” البريطانية”.

وقد كشف بارلو نفسه عن ذلك، في تغريدة على تويتر جاء فيها: “إنه يوم مهم للغاية.. فقد قمت بغسل شعر رأسي للمرة الأولى منذ 14 سنة”.

وأردف ذلك بهاشتاغ nojoke# بلا مزاح.

وعلى تويتر شكّل الخبر صدمة للعديد من معجبي المغني، بين مصدق وغير مصدق.

في حين قالت إحدى المعلقات: “قد يكون الشعر المستعار وراء عدم الحاجة لغسل شعر الرأس أساساً”.

وغاري بارلو هو مغنٍ وكاتب أغانٍ وعازف بيانو ومنتج بريطاني، ولد في 20 كانون الثاني/يناير 1971 ببلدة فرودشام في المملكة المتحدة، وهو عضو سابق في فرقة الـ boy band الشبابية البريطانية الشهيرة تيك ذات (Take That).