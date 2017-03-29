فنانون يتضامنون مع الرئيس عون: الله يحميك!

أثار سقوط رئيس الجمهورية ميشال عون على الارض اثناء تواجده في الاردن للمشاركة في القمة العربية ضجة كبيرة بين اللبنانيين، واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بين ساخر ومتضامن.

وأعرب عدد كبير من الفنانين والإعلاميين اللبنانيين عن استيائهم وتضامنهم مع رئيسهم، كما اعترضوا على التعليقات الشامتة والساخرة.

غردت النجمة هيفاء وهبي قائلة: “سلامتك فخامة الرئيس الجنرال ميشال عون الله يحميك، كلّ الاحترام”.

أما الفنان راغب علامة نشر عبر صفحته على “تويتر” صورة تجمع الرئيس عون مع الحريري وارفقها بالتالي: “الحمدلله على سلامة فخامة الرئيس ميشال عون من الحادث الذي تعرض له.. ما تشوف شر جنرال”.

واضاف في تغريدة لاحقة: “بعض الناس بيعتبروانفسهم مهضومين بتعليقات سخيفة عن سقطة الرئيس عون! والله انهن بلا اخلاق! كل واحد ممكن يتفركش ويقع عالأرض!ما فهمت وين الهضامة؟”.

ليقوم بعدها زميله زين العمر بنشر الصورة عينها ويكتب: “سلامة قلبك فخامة الرئيس”.

فيما نشرت الفنانة سيرين عبد النور صورة للرئيس عون اثناء القاء كلمته في القمة العربية في الاردن، مع تغريدة تقول فيها: “حمدالله على سلامتك… وسلامتنا!!! فخامة الرئيس”.