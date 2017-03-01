فلّة بأقوى تصريح عن قضية سعد لمجرد (فيديو)

تحدثت الفنانة فلة الجزائرية عن قضية النجم المغربي سعد لمجرد المسجون في فرنسا بقضية اغتصاب فتاة فرنسية.

وأكدت في برنامج “الحلقة الأخيرة” مع الإعلاميين رجا ورودولف أن لمجرّد “موهبة رهيبة”، متسائلةً “هل تفتكرون أنّ هذا الولد الجميل القمر ده، معقول يعمل العمل ده في فندق 5 نجوم وفي شارع مليء برجال الشرطة؟”.

وأكّدت فلّة أنّ “هناك ظلم على لمجرّد، مليار في المئة”، مشيرة الى انه “من يقف وراء هذه المكيدة ليس فنّاناً، بل شخصاً يظنّ أنّ هو من أظهر سعد، أكان أحد مرافقيه أو مدراء أعماله. هذه حكاية فلوس”.