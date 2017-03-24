فليفل ذكر بوجوب تقديم الساعة اعتبارا من منتصف ليل 25 – 26 الحالي

ذكر الامين العام لمجلس الوزراء فؤاد فليفل، المواطنين بوجوب تقديم الساعة ساعة واحدة اعتبارا من منتصف ليل 25-26 آذار 2017، تاريخ بدء العمل بالتوقيت الصيفي، استنادا لقرار مجلس الوزراء رقم 5 تاريخ 20-8-98.

مشاركة 0