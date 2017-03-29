فضيتان وبرونزيتان للبنان في بطولة البحر المتوسط للووشو كونغ فو

احرز المنتخب اللبناني للووشو كونغ فو برونزيتين وفضيتين في اسلوب القتال الحر (الساندا) والقتال الوهمي (التاولو) في بطولة البحر الابيض المتوسط الثانية التي اقيمت في انطاليا ( تركيا) .

ترأس البعثة رئيس الاتحاد اللبناني للووشو كونغ فو الدكتور جورج نصير ونائبه الماستر نعوم سعاده مع المدرب ريان مرعب.

شاركت في البطولة عشر دول من بينها فرنسا، تونس ، ايطاليا ، تركيا،البوسنه والهرسك ، سوريا، الجزائر ولبنان .

وتمكّن منتخب الأرز من تحقيق ميدالية فضية بفضل كل من اللاعب بهزاد كرم واللاعبة نجوى عيسى وميدالية برونزية عبر ميشال زمار في القتال الحر (السندا). كما تمكنت اللاعبة باتريسيا نصير من احراز ميدالية برونزية في اسلوب القتال الوهمي (التاولو).

على صعيد آخر، اختير لبنان لاستضافة البطولة المقبلة.