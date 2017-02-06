فسخ قرار تخلية سبيل 5 موقوفين في ملف الضمان

افادت “الوكالة الوطنية للاعلام” ان الهيئة الاتهامية في بيروت برئاسة القاضية ندى دكروب فسخت قرار قاضي التحقيق الاول في بيروت غسان عويدات تخلية سبيل 5 موقوفين في ملف اختلاس اموال عامة عائدة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وقررت ابقاءهم موقوفين.

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