فريق مرسيدس يطلق سياراته للعام 2017

كشف فريق مرسيدس عن سيارته الجديدة دبليو08 التي سيخوض من خلالها منافسات موسم 2017 من بطولة العالم لسباقات الفورمولا واحد.
واصبح الصانع الألماني خامس فريق يكشف عن سيارته الجديدة بعد ويليامز، وساوبر، ورينو وفورس إنديا.
يذكر انه تم تجربة السيارة على الحلبة حيث استخدم الفريق يوم من الأيام الترويجيّة المتاحة له والتي تسمح بقطع مسافة 100 كيلومتر ،وسيقود له في الموسم المقبل البريطاني لويس هاميلتون وزميله الجديد الفنلندي فالتيري بوتاس.
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