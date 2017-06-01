فريق بيروت ينهي السلسلة3-0 أمام الانطونية وينضم الى مصاف الدرجة الاولى

نجح فريق بيروت لكرة السلة الذي يترأسه السيد نديم حكيم بالوصول الى مصاف الدرجة الاولى من منافسات بطولة لبنان لكرة السلة بعد احرازه لقب بطولة الدرجة الثانية و ذلك عقب حسمه المباراة الثالثة بنتيجة 67 -61 وبفارق 6 نقاط امام فريق الانطونية الذي يقوده المدرب اللبناني المخضرم غسان سركيس لينهي فريق بيروت المدعم بالعديد من العناصر البارزة سلسلة الدور النهائي بنتيجة 3-0 محققاً هدفه بالتاهل الى بطولة الدرجة الاولى .
يذكر أن فريق الرياضي حسم نهائي بطولة الدرجة الاولى ليحرز لقب بطولة لبنان بعد حسمه الدور النهائي بنتيجة 4-2 امام فريق الهومنتمن .
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