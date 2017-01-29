قال وزير الخارجية الفرنسي، جان مارك إيرولت إن وضع مأساة اللاجئين في الاعتبار أمر واجب، وإن الخوف من الإرهاب ليس سبباً مشروعاً لعدم توفير ملاذ آمن لهم.

وكتب إيرولت على تويتر أن “قبول اللاجئين واجب تضامني”. وأضاف أن “الإرهاب لا علاقة له بالجنسيات. ولا ينبغي أن تكون (مواجهته) بالتمييز”.

وفي أشد قرارات دونالد ترمب تأثيراً منذ توليه المنصب قبل أسبوع وقع الرئيس الأميركي أمراً تنفيذياً يمنع دخول المهاجرين إلى الولايات المتحدة لمدة أربعة أشهر ومنع أيضاً المسافرين من سوريا وست دول أخرى (ليبيا، السودان، اليمن، العراق، إيران، الصومال) أغلب سكانها من المسلمين من دخول الولايات المتحدة مؤقتاً.

وأمس السبت دعا الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند نظيره ترمب عبر الهاتف إلى احترام اللاجئين، كما حذره من سياساته التجارية مشيراً إلى أن نهج الحماية التجارية له عواقبه الاقتصادية والسياسية.