فرنسا تحرز لقب بطولة العالم لكرة اليد

احرز المنتخب الفرنسي لكرة اليد لقبه السادس بعد ان توج بلق بطولة العالم الخامسة والعشرين لكرة اليد عقب تغلبه على المنتخب النروجي بنتيجة 33- 26و بفارق 7 إهداف في المباراة النهائية للبطولة التي اقيمت في فرنسا امام جمهورها .
وتمكن المنتخب النروجي من تقدم على الديوك في بداية الشوط الأول قبل ان ينتفض المنتخب الفرنسي وينهي الشوط متقدما بفارق هدف وبنتيجة 18 – 17.
ومع بداية الشوط الثاني بسط المنتخب الفرنسي السيطرة المطلقة ووسع الفارق تدريجيا ليحسم اللقاء لصالحه بنتيجة 33 -26 وبفارق 7 اهداف محرزاً لقبه السادس في بطولات العالم (1995 و2001 و2009 و2011 و2015 و2017).
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