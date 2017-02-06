فرعية الدفاع لمتابعة مشروع الارث لغير المحمديين التأمت برئاسة الجسر

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات جلسة، ظهر اليوم، في المجلس النيابي، برئاسة رئيس اللجنة النائب سمير الجسر وحضور النائبين ادغار معلوف وعلي عسيران. واعتذر النواب: آلان عون وباسم الشاب وانطوان سعد.

كما حضر القاضي فوزي داغر والخبير في موضوع الارث المحامي عبدو يونس وعن الطائفة المارونية المطران حنا علوان وممثل وزارة العدل القاضي هانية الحلوة اضافة الى مستشار وزير الداخلية القاضي كارل عيراني.

وتتابع اللجنة درس ما تبقى من مواد مشروع الارث لغير المحمديين.