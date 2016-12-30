فرعون: للاهتمام بحاجات المواطنين تزامنا مع قانون الانتخاب والموازنة

أكد وزير الدولة لشؤون التخطيط ميشال فرعون أن “هناك حاجة ملحة الى الاهتمام بحاجات المواطنين اليومية بالتزامن مع إقرار قانون جديد للانتخابات النيابية وإقرار الموازنة العامة ومعالجة مسألة اللاجئين المتواجدين على الأراضي اللبنانية”.

وقال في تصريح اليوم إن “تثبيت الاستقرار السياسي والانتخابات الرئاسية بعد الاستقرار الأمني كان الأساس، لأن الفراغ الرئاسي كان يشل عمل المؤسسات والنظام، كما أن تأليف الحكومة هو جزء من هذا الاستقرار كما الاتفاق على قانون الانتخاب الذي يشكل ضمانا للممارسة الديموقراطية التي هي في حاجة الى إصلاحات وعدالة تمثيل”.

واعتبر فرعون أن “الناس تتفهم هذه العناوين إنما اليوم هناك حاجة الى الاهتمام بالمشاكل اليومية الحياتية بالتزامن مع المسائل المهمة مثل قانون الانتخاب والموازنة ومسألة اللاجئين التي تحتاج الى سياسة واضحة”.

وأكد أن “هذه الحكومة سياسية بامتياز عكس الحكومة السابقة، تحتاج الى توافق في المسائل الكبيرة، وفي الوقت نفسه يجب إعادة منطق الدولة والمحاسبة بدل المحسوبية، وحل مشاكل الناس الذين يشكون الكثير وتحملوا الكثير. هذا هو الأمل، إنما أيضا الهاجس والتحدي في ظل الكثير من التجاوزات التي مورست دون محاسبة”.

وعن موضوع وزارته قال فرعون: “هناك مسودة لتحديد مهمات وزارة الدولة لشؤون التخطيط قيد النقاش مع بعض الخبراء، ليكون هناك تكليف واضح حول بعض المهمات التي توكل اليها. ونتمنى للبنانيين وللبنان أن تكون سنة 2017 سنة صحة وعافية وسلام”.