فرعون زار جعجع: القانون الذي عرضه عدوان ملائم لكل اللبنانيين

عرض رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في معراب مع وزير الدولة لشؤون التخطيط ميشال فرعون حيثيات القانون الانتخابي ومستجداته، في حضور المهندس عماد واكيم.

فرعون

عقب اللقاء، اعتبر فرعون أنه “اذا كنا قد توصلنا في مؤتمر الدوحة الى قانون انتخابي خلال 7 أيام، فلا زال أمامنا أسبوعان للبحث في القانون الذي عرضه النائب جورج عدوان، على أمل أن يتم الاتفاق حوله قريباً، وقد تابعتُ مع د. جعجع بعض تقسيمات الدوائر التي تخص بيروت وجزين وصيدا وزحلة وسواها”، لافتاً الى “ان هذا القانون ملائم لكل اللبنانيين ونتمنى إنجازه كما تمت انتخابات رئاسة الجمهورية وقيادة الجيش دون مؤتمر في الدوحة ودون تدخُل من الدول الخارجية”.

وأكّد فرعون أن “أمامنا تحدٍّ كبير نظراً لعدم وجود خيار آخر على خلفية الأوضاع الإقليمية الراهنة، وعلينا المحافظة على الوضع المالي ولاسيما أنه ليس لدينا باريس 3 “.

وعن إمكانية أن تُزف بُشرى إنجاز القانون الانتخابي قريباً للبنانيين، أجاب فرعون:” أنا أُتابع شخصياً وكل المعلومات تجعلنا نكون إيجابيين ومتفائلين بإنجاز هذا القانون في مدة أقصاها أسبوع أو عشرة أيام”، مشيراً الى أن “وزارة الداخلية أعلنت أنه اذا اعتُمد قانون النسبية، فإن فرز الأصوات يتطلب وجود مكننة، ما قد يستدعي تأجيلاً تقنياً لبضعة أشهر”.

وعن العقبات التي تكمنُ في هذا القانون، أجاب فرعون:”العقبات كبيرة وقد لمسناها طيلة الأشهر الماضية ولكن يُمكن القول ان الكثير من العقبات باتت وراءنا، واليوم أصبحنا في مرحلة نملك نموذجاً نعتمد عليه للتفاوض بغية تحقيق المصلحة العامة والترفُع عن المصالح الخاصة، ونحن متفائلون بقرب التوصُل الى قانون انتخابي جديد”.

استقبالات

من جهة أخرى، استقبل جعجع وفداً من قيادة التحالف المدني الإسلامي في لبنان، في حضور مستشار رئيس الحزب للعلاقات الخارجية ايلي خوري ونائب منسق القوات في طرابلس كميل العمّار.

عقب اللقاء، وضع أمين عام التحالف المدني الإسلامي أحمد الأيوبي الاجتماع في إطار “التشاور في التطورات الجارية على الساحتين اللبنانية والعربية وكانت مناسبة لتقويم التعاون القائم بين التحالف المدني الإسلامي وحزب القوات اللبنانية في طرابلس وسائر المناطق”.

وأوضح الأيوبي “ان التعاون مع القوات يأتي في سياق تعزيز التماسك الوطني والعيش المشترك ورفع مستوى الانماء في المناطق اللبنانية بحيث أكدنا ان التحالف يحمل مشروع استنهاض إسلامي وطني يحفظ الحقوق ويؤمن المساواة ويكافح الفساد”.

وقال الأيوبي:” لقد أكّدنا للدكتور جعجع تمسكنا بقانون انتخابي يعزز الوحدة الوطنية ولا يكون عامل تفريق بين اللبنانيين، ونحن مستبشرون بترشيح ابن طرابلس ايلي خوري عن المقعد الماروني في طرابلس لأن من شأن وصوله الى البرلمان أن يُعطي اندفاعة ايجابية لقضايا المدينة وأن يعزز قيم الشراكة والعيش المشترك…”