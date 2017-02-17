فرعون: البحث ما زال مستمرا في احتمال فصل السلسلة عن مشروع الموازنة

كشف وزير الدولة لشؤون التخطيط ميشال فرعون، في تصريح له خلال مغادرته السراي الحكومة أن “البحث في مجلس الوزراء ما زال مستمرا في احتمال فصل سلسلة الرتب والرواتب عن مشروع الموازنة”.
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