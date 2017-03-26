فرستابن : من الجيد معرفة اننا قريبون من مرسيدس وفيراري

حل سائق فريق رد بُل الهولندي ماكس فرشتابن في المركز الخامس في جائزة استراليا الكبرى التي اقيمت على حلبة البرت بارك في مدينة ملبورن.

وهذا ما قاله بعد السباق: “إنطلاقتي كان جيدة لكن للأسف كنت على المسار الوسخ من الحلبة ولم يكن لدي تماسك كافٍ للمحافظة على موقعي في المنعطف الأول. لقد تمكنت من اللحاق برايكونين وهذا أمر مشجع ومفاجئ لي. من الجيد أننا اكتشفنا سرعتنا ليست بعيدة كثيرًا عن فيراري ومرسيدس. السيارة كانت جيدة والتوازن كان جيد وهذه أمور مشجعة لنا”.

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