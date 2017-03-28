فرستابن : عليّ أن أتمتّع بالصبر

يرى سائق فريق رد بُل ماكس فرستابن انه عليه أن يتمتّع بالصبر هذا الموسم كي تُصبح سيارته بسرعة سيارتيّ مرسيدس وفيراري. وقال فرستابن الى صحيفة De Telegraaf الهولندية: “بالتأكيد من المحبط الإنتظار كي تزداد سرعتنا، لكن هكذا هي الأمور. ليس لدي أي تأثير على هذا الأمر. فارق القوة بيننا وبين مرسيدس وفيراري كبير للاسف. لذلك علينا العمل بقوة خلال الموسم لتحسين سيارتنا. من ناحية أخرى اصبحت السيارات أصعب من حيث القيادة لكن في نفس الوقت قيادتها ممتعة. وسف يكون موسم جميل مما لا شك فيه”.

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