فتح معبر رفح استثنائياً في الاتجاهين لمدة 3 أيام

تم فتح معبر رفح البري، السبت، استثنائياً، في الاتجاهين لعبور العالقين الفلسطينيين والحالات الإنسانية من الجانبين بين مصر وقطاع غزة، وذلك لمدة 3 أيام متتالية.

وقالت المصادر، إنه تم التنسيق مع الجانب الفلسطيني، لعبور العالقين في الجانبين من الطلاب والمرضى والحالات الإنسانية وحاملي الإقامات بمصر وغيرها من الدول العربية والأجنبية والعاملين في الخارج، إلى جانب العائدين من العلاج ورحلات عمل أو من زيارات من الخارج بمصر وباقي الدول العربية والأجنبية.

ووصل بالفعل عدد 6 أتوبيسات تقل عدداً من الفلسطينيين إلى صالة الوصول لإنهاء إجراءات سفرهم، وهم من الحالات الإنسانية والمرضى، كما غادر عدد آخر من العالقين إلى الجانب الفلسطيني، كما تم إدخال جثة فلسطيني إلى قطاع غزة توفي أثناء علاجه بالقاهرة.

وتم توفير طاقم عمل إضافي من مختلف الأجهزة العاملة بالمعبر من الجانب المصري لسرعة إنهاء الإجراءات، وتيسير عبور الفلسطينيين في الاتجاهين، علاوة على توفير حافلات لنقل الأفراد المسافرين عن طريق الأراضي المصرية.