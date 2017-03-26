فتح تحقيق بعد مقتل مئات المدنيين في الموصل.. والجيش يوقف عملياته

أوقف الجيش العراقي عملياته العسكرية غرب الموصل بعد مجزرة راح ضحيتها مئات المدنيين في حي الموصل الجديدة، كما فتح تحقيقا لكشف ملابساتها، وسط قلقٍ أممي من تزايد أعداد الضحايا المدنيين.

إذاً للمرة الاولى منذ بدء معركة تطهير الجانب الغربي من مدينة الموصل في التاسع عشر من شباط الفائت، اوقفت القوات العراقية عملياتها العسكرية في هذه المنطقة بعد المجزرة التي شهدها حي الموصل الجديدة وراح ضحيتها مئات المدنيين.

كما أمر وزير الدفاع عرفان محمود الحيالي بفتح تحقيق فوري في القصف الجوي الذي خلف هذه المجزرة، علما ان التحالف الدولي كان اعلن بدوره فتح تحقيق لكشف الحقائق المحيطة بتلك الضربة الجوية التي قال انه نفذها في السابع عشر من الشهر الجاري بناء على طلب قوات الأمن العراقية ظنا منه ان الموقع يضم مقاتلين وعتادا لتنظيم “داعش” الارهابي.

غير ان خلية الإعلام الحربي نفت مسؤوليتها عن المجزرة وقالت انها تفحصت المباني المستهدفة ووجدت أنها لم تتعرض لقصف جوي، بل فخخها متطرفو داعش واجبروا السكان على الدخول إلى أقبيتها قبل تفجيرها.

أما رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري فقد دعا إلى جلسة برلمانية طارئة الثلاثاء المقبل لمناقشة فاجعة حي الموصل الجديدة، وطالب الجهات المسؤولة عن الملف الأمني بتقديم تقارير عاجلة إلى مجلس النواب تتضمن مجريات الاحداث في الساحل الأيمن للموصل وأسباب سقوط مئات المدنيين الأبرياء خلال المعارك.

وبانتظار جلاء الحقيقة، كشف المرصد العراقي لحقوق الإنسان إن اكثر من ثلاثة الاف وثمانمئة مدني قتلوا في الجانب الغربي لمدينة الموصل منذ بدء العمليات العسكرية فيه قبل شهر، موضحًا أن جثث أعداد كبيرة من المدنيين لا تزال تحت الأنقاض.

وقبل تعليق العمليات العسكرية، استعادت قوات النخبة في الجيش العراقي حيين من قبضة “داعش” في أقصى غربي المدينة، هما وادي العين ورجم الحديد، ورفعت العلم العراقي فيهما.