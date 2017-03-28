فتح النافذة أثناء النوم يحمي من السُّمنة والسكري

نصح أستاذ الغدد الصماء، أشلي غروسمان، أحد أعضاء هيئة التدريس في جامعة أكسفورد، بفتح نافذة الغرفة ليلاً؛ من أجل السماح لنسمات الهواء الخفيفة بالدخول حينما يكون المناخ معتدلا، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يُسهم في منع إصابة الجسم بالسمنة وداء السكري.

وقال غروسمان إن تعريض الجسم للبرودة ولو لبضع درجات أقل يُعدّ مفيدًا للصحة، لافتًا إلى أن الأبحاث الجديدة دعمت نظرية «احتفظ ببرودة جسدك»؛ للتقليل من حالات الإصابة بالسكري والبدانة.

ووفقًا لـ«huffpostarabi»، جاءت توصيات غروسمان، بعد دراسة حديثة أجراها علماء ألمان، وجدت صلةً بين ظاهرة الاحتباس الحراري ومرض السكري، ويُرَجِّح الباحثون أن ارتفاع درجة الحرارة البيئية درجةً واحدةً مئويةً قد يؤدي إلى زيادة 100.000 حالة إصابة جديدة بمرض السكري في كل عام؛ لأن الجسم مع ارتفاع درجة الحرارة يحتاج لحرق نسبة أقل من الدهون البنية؛ ليحصل على الدفء، ما يؤدي إلى إصابته بحساسية الأنسولين وزيادة الوزن.

وأضاف: هناك بعض الأدلة المُشجعة نوعًا ما التي تشير إلى أن تخفيض درجة حرارة الجسم بضع درجات، بتعريضه لنسمات الهواء، من الممكن أن يُحسن أو يقلل من ارتفاع السكر بالدم، لافتًا إلى أن الحياة في بيئة باردة مفيد في زيادة حساسية الأنسولين وتجنب مرض السكري.

ويقول غروسمان إن النوم الكافي يساعد أيضًا على تجنّب السمنة ومرض السكري، ربما يجب أن نسعى جميعًا إلى النوم جيدًا ليلاً مع فتح النافذة لاستنشاق نسيم المساء.