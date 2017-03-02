فتاة مصابة بمتلازمة داون تحقق حلمها بتقديم نشرة الطقس

ستحقق فتاة مصابة بمتلازمة داون تدعى ميلاني (21 عاماً) حلمها بتقديم نشرة الطقس على قناة BFMTV، أواخر هذا الشهر.

وكانت الفتاة أقامت حملة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعنوان “ميلاني تستطيع”، إذ لقيت دعماً واسعاً، في مسعاها لتحقيق هذا الحلم.

وكتبت ميلاني على موقع “فيسبوك”: “أريد أن أُظهر للجميع أنني أستطيع أن أفعل الكثير.. أريد أن أبرهن ذلك”.

وطلبت ميلاني من مستخدمي مواقع التواصل دعمها بالحصول على مائة ألف إعجاب (Like) كي تستطيع تقديم الطقس على التلفزيون. وخلال يومين فقط، لقيت الفتاة دعماً واسعاً، فشاهد أكثر من مليوني شخص مقطع الفيديو الخاص بها، وحازت صفحتها 121 ألف مشترك.

وبعد انتشار قضيّتها، حازت ميلاني اهتمام الصحافة. وتمت استضافتها في برنامج على قناة BFMTV، حيث قدّم لها عرض تقديم الطقس على القناة يوم 27 مارس/آذار الحالي.

المصدر: العربي الجديد (بتصرف)