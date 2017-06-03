“فايسبوك” يعلن الحرب على “سناب شات” بطريقته الخاصة

أصدر موقع “فايسبوك” تطبيق “تالك” الخاص بالتراسل الفوري للمراهقين، الذين تبلغ أعمارهم 13 عاما وما فوق، في خطوة صريحة لمنافسة تطبيق “سناب شات”.

وقالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، الجمعة، إن التطبيق يقطع الطريق على سناب شات، خاصة بعدما اكتشف مسؤولو فايسبوك أن عددا من المراهقين يلجؤون إلى “سناب شات” بسبب عدم بلوغهم السن القانوني لولوج فايسبوك.

وذكرت الصحيفة أن “تالك” سيسمح للآباء بمراقبة أبنائهم ومعرفة الأشخاص الذين يتواصلون معهم، وهي الفكرة التي قد تردع بعض الأطفال من استخدام التطبيق.

وأضافت: “هناك بعض الآباء الذين يمنعون أبناءهم من استخدام شبكات التواصل الاجتماعي لأنهم غير قادرين على فرض رقابتهم عليهم في هذه الشبكات الافتراضية”.

وأردفت “هذا التطبيق قد يغير قرار هؤلاء الآباء بسبب توفرهم على إمكانية متابعة ومعرفة كل خطوات أطفالهم في التطبيق”.