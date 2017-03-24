“فايسبوك” تدعم بقوة زر “لم يعجبني”!

أعلنت شركة “فايسبوك”، عن دعم ميزة “الانطباعات” أو “ردود الفعل” على تطبيق التراسل الفوري مسنجر، والتي تجلب لأول مرة زر “لم يُعجبني” الذي طال انتظاره، ولكن الشركة تُحبّذ أن يُسمى زر الرفض “لا”.
وبدأت “فايسبوك” اختبار ميزة ردود الفعل في وقت سابق من العام الحالي، ونُشرت على الإنترنت صور للميزة مطلع شهر آذار الجاري.
وقالت في منشور على مدونتها إن الميزتين الجديدتين تهدفان إلى تحسين المحادثات الجماعية وجعلها أكثر تسلية وإفادة. وأضافت أن الانطباعات على الرسائل تعني القدرة على التفاعل مع أي رسالة باستخدام رمز تعبيري محدد.
وتشمل قائمة ردود الأفعال المدعومة كلًا من رمز الحب، والضحك، والتعجب، والحزن، والغضب، إضافة إلى رمزي “أعجبني” و “لم يعجبني”.
التشاوري الصيداوي نوه بانجاز الجيش بعين الحلوة: الشغور الرئاسي اصبح مؤذيا للبنان
الحريري: أتطلع لتشكيل حكومة وفاق وطني تتخطى الانقسام
ليستر سيتي يعثر على بديل كانتي
مقتل السوري علي مصطفى الصالح (16 عاما) بعد طعنه على يد مجهول في وادي الارنب في عرسال مساء امس، وتم نقله الى مستشفى الرحمة في عرسال.
عطلة الصحافة في عيدي الميلاد ورأس السنة
Powered By Future Television s.a.l