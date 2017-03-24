“فايسبوك” تدعم بقوة زر “لم يعجبني”!

أعلنت شركة “فايسبوك”، عن دعم ميزة “الانطباعات” أو “ردود الفعل” على تطبيق التراسل الفوري مسنجر، والتي تجلب لأول مرة زر “لم يُعجبني” الذي طال انتظاره، ولكن الشركة تُحبّذ أن يُسمى زر الرفض “لا”.

وبدأت “فايسبوك” اختبار ميزة ردود الفعل في وقت سابق من العام الحالي، ونُشرت على الإنترنت صور للميزة مطلع شهر آذار الجاري.

وقالت في منشور على مدونتها إن الميزتين الجديدتين تهدفان إلى تحسين المحادثات الجماعية وجعلها أكثر تسلية وإفادة. وأضافت أن الانطباعات على الرسائل تعني القدرة على التفاعل مع أي رسالة باستخدام رمز تعبيري محدد.

وتشمل قائمة ردود الأفعال المدعومة كلًا من رمز الحب، والضحك، والتعجب، والحزن، والغضب، إضافة إلى رمزي “أعجبني” و “لم يعجبني”.