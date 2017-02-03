فالنسيا يفوز بجائزة لاعب الشهر في المانيو

اعلنت صحيفة الغارديان ان اللاعب أنطونيو فالنسيا ظهير مانشستر يونايتد الانكليزي توج بجائزة لاعب الشهر داخل صفوف الشياطين الحمر .
وأوضحت هذه المصادر ان فالنسيا اختير لاعب الشهر في كتيبة المانيو وذلك إثر ما قدمه على مدار الشهر برفقة الفريق من بصمات واضحة ومميزة .
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