فالنسيا يفوز بجائزة لاعب الشهر في المانيو

اعلنت صحيفة الغارديان ان اللاعب أنطونيو فالنسيا ظهير مانشستر يونايتد الانكليزي توج بجائزة لاعب الشهر داخل صفوف الشياطين الحمر .

وأوضحت هذه المصادر ان فالنسيا اختير لاعب الشهر في كتيبة المانيو وذلك إثر ما قدمه على مدار الشهر برفقة الفريق من بصمات واضحة ومميزة .