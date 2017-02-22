فالنسيا يحرم الريال من تعزيز صدارته ويخلط اوراق الليغا من جديد

ضمن مباراة مؤجلة من منافسات الدوري الاسباني ” الليغا ” ، تمكن نادي فالنسيا من تحقيق فوز مدوي امام المتصدر ريال مدريد وبواقع 2-1 على ارضية ملعب الميستايا ونجح الخفافيش من بعثرة اوراق المرينغي في الدقائق الـ10 الاولى ليقوده الى الخسارة ويحرمه من تعزيز صدارته ويخلط اوراق الليغا من جديد .

وبدأ الشوط الاول بطريقة نارية من الجانبين وسيطرت الحماسة على اداء لاعبي فالنسيا حيث نجح ابناء المدرب فورو من التفوق على خصمه في الصراعات الثنائية وفي الدقيقة 4 تمكن المهاجم الايطالي زازا من خطف هدف التقدم بطريقة رائعة بعد تمريرة حاسمة من منير الحدادي وهذا الهدف منح الخفافيش معنويات عالية ومن خطأ دفاعي كبير من المدافع فاران استغل فالنسيا المساحات لينجح اوريلانا من خطف هدف ثانٍ لفالنسيا في الدقيقة 9 بعد تمريرة ساحرة من ناني ، وبعدها ضغط لاعبو المرينغي بقوة من اجل تقليص الفارق وكان لجايمس رودريغيز فرصة سانحة لولا انقذ مدافع فالنسيا الكرة من على خط المرمى وبعدها تألق الحارس دييغو الفيش وتصدى لتسديدة رائعة من بنزيما ورغم سيطرة الفريق الملكي الا ان الخطورة آلت للاعبي فالنسيا عبر مرتدات سريعة وانقذ الحارس نافاس ضربة حرة رائعة من باريخو وفي الدقيقة 44 تمكن الدون رونالدو من تقليص الفارق برأسية رائعة على اثر تمريرة حاسمة من مارسيلو لينتهي هذا الشوط بتقدم الخفافيش وبواقع 2-1 .

ومع بداية الشوط الثاني ضغط لاعبو المرينغي بقوة كبيرة وتوالت هجمات الفريق الملكي على مرمى الخفافيش ولكن التكتل الدفاعي للاعبي فالنسيا صعّب من مهمة ابناء المدرب زيدان ووجد لاعبو فالنسيا صعوبة كبيرة في تهديد مرمى الحاس كيلور نافاس ليبدأ المدرب فورو في اجراء التبديلات وشكلت عرضيات الميرنغي خطورة كبيرة على دفاع فالنسيا ولم تهدأ وتيرة ضغط الفريق الملكي وتنوّعت هجمات الفريق الملكي عبر الاطراف وفي العمق وبجوره اعتمد لاعبو فالنسيا على الهجمات المرتدة ولكن خطورتهم ظلت محدودة ، وادخل مدرب الريال القطار الويلزي غاريث بايل من اجل تحسين مردود الهجومي للفريق الملكي اكثر وتبعه لوكاس فاسكيز ليضع زيدان جميع اوراقه الهجومية في ارضية الملعب ، وفي الدقائق الـ15 الاخيرة مارس لاعبو الخفافيش ضغطا كبيرا على حامل الكرة من لاعبي الريال مما صعّب من مهمة الوصول الى مرمى الحارس الفيش وبدوره ارتكب مدافعو الريال العديد من التمريرات الخاطئة وفي الدقائق الاخيرة كان الريال قريب من خطف هدف التعادل ولكن رأسيتي رونالدو وبايل مرتا بمحاذاة القائم ولتنتهي المباراة بفوز فالنسيا وبواقع 2-1 .