فالنسيا مصمم على ضم الارجنتيني روخو

اكدت صحيفة ديلي ميل ان نادي فالنسيا الاسباني مصمم على ضم مدافع نادي مانشستر يونايتد الدولي الارجنتيني ماركوس روخو خلال السوق الكروية الشتوية المقبلة.

يذكر ان روخو لعب 18 مباراة مع الشياطين الحمر في هذا الموسم، لكن القدوم المنتظر للمدافع السويدي فيكتور ليندلوف في الفترة المقبلة، سيدفع بروخو للرحيل عن اليونايتد كونه ليس اساسي لخطط المدرب جوزيه مورينيو.

ويحضر النادي الاسباني عرض بقيمة 14 مليون جنيه استرليني للتعاقد مع اللاعب.