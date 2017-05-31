فالفيردي : سأواجه المرحلة الجديدة بحماس كبير

كشف مدرب نادي برشلونة الإسباني ايرنيستو فالفيردي عن سعادته الكبيرة عقب إستلامه مهام عمله بشكل رسمي مع نادي برشلونة الاسباني .
وفي حديث له ، قال فالفيردي :”إنه لمن دواعي سروري التواجد هنا ، شرف لي أن أكون في برشلونة ، سأواجه المرحلة الجديدة بحماس كبير ، لدي تحدٍ وهو أن أجعل برشلونة أكبر مما هو عليه بالفعل”.
وأضاف :”أتمنى أن تسير الأمور بشكل جيد معي في برشلونة ، هدفي أن أجعل المشجعين يتمتعون بالفريق وبالذي يقدم من اللاعبين ، وأن نجعل الجماهير فخورن بالفريق”.
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