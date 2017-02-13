فاز بجائزتي “يانصيب” في يوم واحد!!

قالت إدارة اليانصيب الوطنية في ولاية ساوث كارولاينا بأنّ رجلاً ربح في سحبين لليانصيب أجريا في نفس اليوم مبلغاً وقدره 300 ألف دولار أميركي.
وبحسب التقارير فإنّ الرجل اعتاد على سحب اليانصيب بشكل مستمر منذ عشر سنوات، وأنّه اشترى بطاقة اليانصيب الأولى من منطقة دارلينغون، قبل أن يتوجه إلى منطقة أخرى على بعد ثلاثة أميال لشراء البطاقة الثانية.
وقد عبّر الرجل الذي لم يعرف اسمه بعد، عن سعادته الغامرة للفوز بهذا المبلغ الكبير، وقال بأنّه سوف يسدد أقساط منزله كلها، وأنه يفكر في إقامة مشروع يكسب منه الرزق، وفقاً لما ورد في موقع “يو بي آي” الإلكتروني.
المصدر: (الأنباء)
اليونيسف: المياه مقطوعة في حلب منذ ايام
من فاز بتحدّي “BeatThePrince”؟
“معرقلة اللاجئين” الهنغارية تفوز بجائزة صحفية
مجهولون قتلوا العنصر في قوى الامن م.ع. فجراً أثناء خدمته في الشويفات برصاص بندقية صيد
مجهول يحتجز رهائن قرب جامعة ألاباما في أميركا
Powered By Future Television s.a.l