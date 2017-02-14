فاردي يقود حملة لإقالة رانييري

كشفت تقارير إعلامية إيطالية ، أن النجم الدولي الإنكليزي جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي، يقود حملة مناهضة لاستمرار المدرب الإيطالي كلاوديو رانييري المدير الفني للثعالب.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة “لاغازيتا ديلو سبورت” الإيطالية فإن جيمي فاردي يقود حملة من أجل إقالة المدرب الإيطالي كلاوديو رانييري.

وأكدت الصحيفة أن فاردي يقود حملة مع اللاعبين المتحدثين باللغة الإنكليزية من أجل إعطاء أوامر لإدارة النادي الإنكليزي بإقالة رانييري، لتجنب الهبوط إلى الدرجة الأولى بنهاية الموسم.

وأشارت الصحيفة إلى أن فاردي ومعه كل من درينكووتر، وويس مورغان ومارك ألبرايتون يريدون إقالة رانييري، مؤكدة أن فاردي سيرفع شكوى لإدارة النادي الإنكليزي من أجل تلبية مطالبهم.

ويحظى رانييري بدعم رئيس النادي فيتشاي، ويعلم تمامًا التسريبات التي تخرج من غرف الملابس وعدم رغبة اللاعبين به وخاصة جيمي فاردي ورياض محرز ودرينكووتر ومورغان وغيرهم من اللاعبين.