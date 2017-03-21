فاردي: تلقيت وعائلتي تهديدات بالقتل

كشف مهاجم ليستر سيتي، جيمي فاردي، عن تعرضه وزوجته لتهديدات بالقتل من سائقين عدوانيين وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، بعد مزاعم باشتراكه في إقالة المدرب كلاوديو رانييري من تدريب الفريق.

وأكد فاردي، الذي يستعد للعب مع منتخب إنكلترا أمام ألمانيا وديا، ثم ليتوانيا في تصفيات كأس العالم، أنه تعرض لإساءات خلال السير في الشارع، كما تعرضت زوجته لمضايقات خلال القيادة.

وقال فاردي: “هذا مرعب. لقد قرأت قصة أني اشتركت بشكل شخصي في اجتماع بعد لقاء إشبيلية، بينما كنت حينها في اختبار للكشف عن المنشطات استغرق 3 ساعات”.

وأضاف: “لكن القصة انتشرت بعد ذلك وتعامل معها الناس ثم وجدت نفسي أتلقى أنا وعائلتي وأطفالي تهديدات بالقتل”.