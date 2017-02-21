فادي حداد: نجوى “جبّارة” وكليبها أصابنا بالمرض

قال المخرج فادي حداد في مقابلة مع مجلة “سيدتي”، إنّه يفهم ويحفظ وجه الفنانة نجوى كرم وحركاتها وماذا تريد.

وأشار الى أنّه كان مصرا على أن يُصوّر كليب أغنيتها الجديدة “حبيبي مين” خلال العاصفة، وقال: “لو لم يكن الطقس عاصفاً لما خرج الكليب بهذا الجمال”، وتابع: “المشكلة كانت في تدنّي الحرارة إلى ما دون العشرة درجات تحت الصفر، وكانت الطرقات الجبلية مقطوعة فاضطررنا إلى الاستعانة بـ 22 آلية مزوّدة بسلاسل معدنيّة لنقل المعدّات إلى مكان التصوير”.

وختم: “أصيب الكثير من شباب الفريق بالمرض، لكن النتيجة التي خرجنا بها عوّضتنا، أما نجوى فكانت جبّارة، وحبها لعملها وحرصها على أن تقدّم كليباً ناجحاً دفعها إلى تحمّل درجات الحرارة القاسية”.