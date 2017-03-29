فابريغاس على رادار ميلان الايطالي

اعلنت مصادر صحفية أن لاعب نادي تشيلسي الإنكليزي لكرة القدم سيسك فابريغاس دخل ضمن اهتمامات نادي ميلان الايطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة بهدف تعزيز صفوف الفريق مع بداية الموسم الجديد .

وأضافت هذه المصادر أن الملاك الجدد لنادي ميلان الإيطالي يخططون للقيام بعدد من الصفقات الكبيرة خلال الصيف المقبل ، وقام فريق الروسونيري بوضع قائمة من الأهداف التي يرغب بالتعاقد معها خلال الأشهر القادمة ، بما في ذلك سيسك فابريغاس .