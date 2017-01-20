غيابٌ شبهُ تام للطيور في محيط المطار بالتزامن مع إستخدام أجهزة إصدار الأصوات

عند مدارج الهبوط الرئيسية الثلاثة وما حولها وفوقها لا أثر الا للطائرات التي هي فقط من تستأثر بالمشهد. فالطيور التي كادت أن تسبب كوارث في حركة الطيران المدني لم يعد لها أثر.. أما السبب فانتشار مثل هذه الأجهزة التي زرعت حول مطار بيروت والتي تصدر أصوات الطيور الجارحة.

وبرفقة أمين عام الهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير وتوجيها من رئيس الحكومة سعد الحريري كانت جولة في أرجاء المطار تلقى دعوتها الصحافيون للوقوف عند هذه التجربة الجديدة ومعاينة فاعلية هذه الآلات بعدما تم نشر 16 جهازا جديدا حصلت عليها الدولة كهبة من مجموعة الحمرا وأشرف على تركيبها وتجريبها أخصائي أميركي.

أن أس لقد استخدمنا هذه التقنية منذ عدة سنوات في العديد من مطارات العالم الرئيسية مثل روما وجنوا وبولونيا وغيرها من المطارات التي تبنت هذه الطريقة من أجل إبعاد الطيور عن الطائرات وقد كانت طريقة فعالة. هناك إيجابيتان وهي أننا نستخدم الصوت لإبعاد الطيور كي لا تتسبب في كارثة إنسانية أو نتسبب نحن في كارثة بيئية.

أول تجربة لحماية سلامة الطيران إجتازت الإمتحان لكنها تتطلب خطوات أخرى.

وكانت الجولة سبقها مؤتمر صحافي شدد فيه اللواء خير على سلامة المواطن والمطار داعيا للتعاطي الإيجابي مع هذه التجربة الناجحة.

أما طائر النورس الذي طالما اتهم بأنه المسبب للأخطار فقد آثر أن يشق طريق رزقه جنوبا عند صخرة ظهر الجمل في راس صور.

تقرير: معتصم حميدو