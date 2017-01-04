غولدن ستايت واريرز يسجل رقم قياسي جديد ويدخل تاريخ NBA

نجح كل من سيتفان كوري، كيفن دورانت وكلاي طومبسون بقيادة غولدن ستايت واريرز الى كسر رقم قياسي جديد في دوري الرابطة الوطنية الاميركية لكرة السلة بعد ان وصلوا الى الانتصار رقم 30 من اصل 35 مباراة خاضها الفريق هذا الموسم ليصبح اول فريق في تاريخ NBA الذي يسجل هذا الرقم في ثلاثة مواسم متتالية. وكان الواريرز قد نجحوا في الفوز بالمباراة ال9 الاخيرة على التوالي على حساب دنفر ناغتس .

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