غوغل يحتفل بذكرى ميلاد مهندس الفقراء.. فمن هو؟

يحتفل محرك البحث العالمي “غوغل” اليوم الخميس، بالذكرى 117 لميلاد المهندس والمعماري المصري حسن فتحي، والمعروف باسم “مهندس الفقراء”.

يعتبر حسن فتحي رمز العمارة العربية الأكبر في القرن العشرين ومبدع فن العمارة المصرية الأصلية الذي استمد مصادره من العمارة الريفية النوبية المبنية بالطوب اللبن ومن الحضارة المدنية لبيوت وقصور القاهرة القديمة في العصرين المملوكي والعثماني.

ولد فتحي في 23 مارس/آذار عام 1900 بمدينة الإسكندرية ثم انتقل مع أسرته للقاهرة، وتخرج من مدرسة “المهندس خانة” بجامعة فؤاد الأول “كلية الهندسة جامعة القاهرة حاليًا” وذلك في سنة 1925، وعُين كأول عضو مصري في هيئة التدريس الحديثة بمدرسة الفنون الجميلة في عام 1930.

ومنذ تخرجه شغل حياته في سبيل الفقراء ليبني لهم قصورًا من طين، وكانت أولى أعماله مدرسة طلخا الابتدائية بريف مصر ومنها بدأ يفكر في العمل والاهتمام بالعمارة الريفية.

وتعد قرية القرنة غرب مدينة الأقصر في صعيد مصر، التي بناها لتقطنها 3200 أسرة جزءا من تاريخ البناء الشعبي الذي أسسه بما يعرف عمارة الفقراء، حتى لُقب بـ”فيلسوف العمارة ومهندس الفقراء”.

تزوج حسن فتحي من السيدة عزيزة حسنين شقيقة أحمد حسنين باشا الرحالة والمستكشف المصري، وحصد العديد من الجوائز والأوسمة لم يكن ليحصل عليها لولا تمسكه ببيئته وتراثه، ويُشكلها في إطار خاص، مصبوغة بموهبته الهندسية المتفردة.

كما شهد إنتاجه المتنوع علي موهبته الكبيرة وروحه الخلاقة ويشهد أيضا فكره الهندسي علي كونه مدافعا عن العمارة ذاتية البناء الخاصة بالفقراء, وعن العودة إلي التقاليد المحلية.

وجمع حسن فتحي فكره في كتاب “عمارة الفقراء” تناول فيه رؤيته حول العمارة البيئية، ومن أشهر أقواله “هناك 800 مليون نسمة من فقراء العالم الثالث محكوم عليهم بالموت المبكر بسبب سوء السكن، هؤلاء هم زبائني”.

وأيضًا “شخص لا يستطيع بناء منزله ولكن عشرة أشخاص يستطيعون بناء عشرة منازل لهم”، و”إن الله قد خلق في كل بيئة ما يقاوم مشكلاتها من مواد وذكاء المعماري هو في التعامل مع المواد الموجودة تحت قدميه لأنها المواد التي تقاوم قسوة بيئة المكان”، وتوفي مهندس الفقراء عام 1989 عن عمر ناهز الـ89 عامًا.