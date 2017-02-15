غوتيريس: ينبغي عمل كل شيء للحفاظ على حل الدولتين بين اسرائيل والفلسطينيين

اعتبر الامين العام للامم المتحدة انتونيو غوتيريس اليوم في القاهرة انه “ينبغي عمل كل شئ للحفاظ على حل الدولتين بين اسرائيل والفلسطينيين غداة اعلان مسؤول كبير في الادارة الاميركية عدم التمسك بهذا الحل”.
وقال الامين العام للامم المتحدة في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية المصري سامح شكري: “ينبغي عمل كل شيء للحفاظ على هذه الامكانية” .
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