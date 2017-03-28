غوتيريس: أناشد الدول العربية ان تتحد لمواجهة الارهاب والازمات

حض الأمين العام الأمم المتحدة انطونيو غوتيريس، اليوم، المشاركين في القمة العربية التي تعقد في الاردن الى “التضامن” والاتحاد لمواجهة الارهاب وازمات المنطقة.

وقال للصحافيين خلال زيارته مخيم الزعتري للاجئين السوريين والذي يستقبل قرابة 80 ألف لاجئ سوري، ان “التضامن العربي مهم جدا”.

واضاف: “أناشد الدول العربية ان تتحد، هذه حقيقة فكلما كانت هذه الدول متفرقة سمحت للآخرين بالتدخل والتلاعب بالأوضاع واثارة عدم الاستقرار وتغذية النزاعات، وسهلت حياة المنظمات الارهابية”.

واكد خلال أول جولة له في المخيم، بصفته أمينا عاما للأمم المتحدة، ان “اتحاد العرب عنصر مهم جدا لتحقيق الاستقرار للمنطقة ولهؤلاء الناس، اللاجئين السوريين، بان يجدوا مستقبلا يلبي طموحاتهم”.

ووصل غوتيريس الى عمان للمشاركة في اجتماع القادة العرب في القمة العربية الـ28 الذي يعقد غدا على ضفاف البحر الميت.

وتجول في مخيم الزعتري ليتفقد مدرسة للبنات، ومركزا لخدمة اللاجئات فيما أطلعه مسؤولو الامم المتحدة هناك على أوضاع المقيمين في المخيم الذي يقع في محافظة المفرق على بعد حوالى 85 كيلومترا شمال شرق عمان، قرب الحدود مع سوريا”.