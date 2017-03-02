غوانغزو الصيني عينه على لوكاكو

أعلن موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي أن نادي غوانغزو الصيني يرغب في الحصول على خدمات مهاجم نادي إيفرتون والدولي البلجيكي روميلو لوكاكو خلال الصيف المقبل.

وأشار الموقع إلى أن المدير الفني للنادي الإيطالي فابيو كانافارو معجب بأداء النجم السابق لتشيلسي ويرغب بشدة في التعاقد معه خلال فترة الميركاتو الصيفي.