غوارديولا يعتذر من لاعب بورنموث: اتمنى لك حظاً افضل

كشف المدير الفني الاسباني لنادي مانشستر سيتي بيب غوارديولا عن اخلاقه العالية في مباراة فريقه مع نادي بورنموث بعد ان قدم اعتذاره للاعب الفريق المنافس هاري ارتير لعدم تمكنه من تقديم التعزية بابنته رينيه ، والذي يتوقع ولادة ابنه بعد ان كان قد خسر ابنته في العام 2015. وتمنى غوارديولا لارتير ان ينعم بحياة سعيدة مع ابنه القادم وخطيبته رايتشيل .

مشاركة 0