غوارديولا مطلوب بشدة في الكالتشيو

دخل المدرب الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الانكليزي، دائرة المرشحين لتدريب فريق إنتر ميلان الإيطالي مع بداية الموسم الجديد 2017 / 2018.

وقالت صحيفة “توتو ميركاتو ويب” الإيطالية، إن إدارة النيراتزوري، تبحث في كل الاتجاهات عن مدرب جديد للفريق بعد نهاية الموسم الجاري، في ظل اقترب المدرب الحالي للفريق ستيفانو بيولي من الانتقال لتدريب سامبدوريا.

وأضافت الصحيفة أن مسؤولي إنتر ميلان وضعوا أكثر من مرشح، مثل الأرجنتيني دييغو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد، وكذلك بيب غوارديولا الذي يتولى مسؤولية مانشستر سيتي الانكليزي.

ومن المرجح أن تكون فرص غوارديولا في الانتقال لأجواء الكالتشيو صعبة للغاية، في ظل تمسك إدارة مانشستر سيتي به، ورغبتها في استمراره لنهاية عقده على الأقل بعد موسمين في صيف 2019.

يذكر أن العمل في انكلترا هو المغامرة الثالثة لغوارديولا في مسيرته التدريبية التي بدأها بتكوين جيل ذهبي لبرشلونة الإسباني، ثم انتقل للعمل مدربًا لبايرن ميونيخ الألماني 3 مواسم، ثم تولى مانشستر سيتي مطلع الموسم الجاري.