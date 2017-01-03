غوارديولا: بدأت ببلوغ نهاية مسيرتي التدريبية

اعتبر مدرب نادي مانشستر سيتي الانكليزي جوسيب غوارديولا انه بدأ المراحل الاخيرة من مسيرته التدريبية، مؤكدا عدم بقائه في هذا المجال حتى بلوغ سن التقاعد.

وقال الاسباني البالغ من العمر 45 عاما “بدأت ببلوغ نهاية مسيرتي التدريبية، هذا أمر انا متأكد منه”، وذلك في تصريحات ادلى بها مساء الاثنين لقناة “ان بي سي” التلفزيونية الاميركية.

اضاف “بيب” غوارديولا الذي تولى تدريب النادي الانكليزي مطلع هذا الموسم خلفا لمانويل بيليغريني، “سأكون مع مانشستر سيتي في المواسم الثلاث المقبلة، وربما أكثر”، مشددا على ان “الأكيد انني لن ابقى في مجال التدريب حتى عمر الستين او الخامسة والستين”.

وادلى غوارديولا بتصريحاته قبيل المباراة التي فاز فيها فريقه على بيرنلي 2-1، وتمكن بنتيجتها من الصعود الى المركز الثالث في ترتيب الدوري موقتا، بانتظار مباراة ارسنال مع بورنموث الثلثاء.

وفي مؤتمر صحافي بعد المباراة، سئل غوارديولا عن تصريحاته للقناة الاميركية، فألمح الى ان سيتي “قد يكون من آخر الفرق التي ادربها”.

وذاع صيت غوارديولا تدريبيا مع نادي برشلونة الاسباني، واحرز معه خلال اربعة اعوام، 14 لقبا محليا واوروبيا ودوليا، قبل ان يأخذ اجازة لسنة، ويعود بعدها لتدريب نادي بايرن ميونيخ الالماني لثلاثة مواسم.

وحقق غوارديولا بداية مثالية مع سيتي هذا الموسم، تراجع النادي بعض الشيء، ومني بأربع هزائم في الدوري ثلاث منها في كانون الاول. وسيتي هو ثالث الترتيب حاليا برصيد 42 نقطة، بفارق سبع نقاط عن المتصدر تشلسي الذي يخوض الاربعاء مبارته في المرحلة العشرين من الدوري امام توتنهام هوتسبرز.