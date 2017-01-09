غضب واسع في أمريكا بعد رمي شرطي بعنف لتلميذة على الأرض

هذا الفيديو صادم، شرطي أمن في مدرسة ثانوية يرمي أرضاً فتاة في الخامسة عشرة من عمرها.

جاسمين داروين، التلميذة التي تعرضت للحادث: “كلما أنظر إليه أشعر… إنه محرج.”

في فيديو ثان نرى الأحداث التي أدت إلى الواقعة التي حصلت بين الشرطي روبن دو لوس سانتوس والفتاة جاسمين داروين.

تقول الفتاة إنها كانت تحاول فض عراك بين شقيقتها وطالبة أخرى في الكافتيريا.

جاسمين داروين، التلميذة التي تعرضت للحادث: “رأيت أختي تتعارك ورأيت الاثنتين على الأرض، وكنت أحاول أن آخذ شقيقتي، عندها جاء الشرطي سانتوس ورفعني ورماني على الأرض، وفقدت الوعي.”

دو لوس سانتوس يعمل شرطي أمن في الثانوية منذ 4 سنوات، وتم وضعه في إجازة إدارية على ذمة التحقيق. مكتب التحقيقات في ولاية كارولينا الشمالية أكد لشبكة CNN أنه تم استدعاؤه، ولكنهم رفضوا أي تعليق باستثناء أن التحقيقات لا تزال مستمرة.

ديزيريه هاريسون، والدة التلميذة: “لا يمكن حمل طفلة بهذه الطريقة، وزنها فقط 45 كيلوغراماً، كان يمكن أن يقتلها.”

والدة التلميذة غاضبة، وتقول إن ابنتها عانت ارتجاجاً.

ديزيريه هاريسون، والدة التلميذة: “يفترض بالمدرسة أن تحمي التلاميذ حين يذهبون إلى المدرسة. لم تتم حماية ابنتي، لقد تعرضت ابنتي للأذى من قبل شرطي رماها أرضاً بلا مبرر.”

مديرة المدرسة أرسلت للأهل رسالة جاء فيها: “أنا، كالعديد منكم، قلقة جداً بشأن ما رأيته في الفيديو. سلامة تلاميذنا تأتي دائماً على رأس أولوياتنا،” وأضافت: “منذ عامين، سنّ مجلس التعليم في منطقتنا اتفاقاً موحداً مع كافة وكالات حفظ الأمن المحلية، التي قدمت التدريب والشرح المفصل لواجبات ومسؤوليات شرطة الأمن في المدارس.”

مع ذلك لم يتضح ما إذا كان الشرطي دو لوس سانتوس قد تلقى هذا التدريب، ورغم كل المحاولات لم تتمكن CNN من الوصول إلى روبن دو لوس سانتوس، ليطلعنا على القصة من وجهة نظره.

المصدر: سي ان ان