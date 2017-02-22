غريزمان يدخل تاريخ اتلتيكو مدريد من اوسع ابوابه

تمكن المهاجم الفرنسي انطوان غريزمان من دخول تاريخ نادي اتلتيكو مدريد بعد أن أصبح الهداف التاريخي له في مسابقة دوري أبطال أوروبا .

وحصد غريزمان الهدف الثالث عشر له مع أتلتيكو مدريد في البطولة ، ليتخطى لاعب الفريق السابق لويس أراغونيس الذي أحرز إثني عشر هدفاً .

يذكر ان غريزمان سجل الهدف الثاني في المباراة التي يتقدم بها أتلتيكو مدريد بهدفين دون رد على باير ليفركوزن ضمن ذهاب ثمن نهائي التشامبيونزليغ .