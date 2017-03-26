غريزمان : اريد البقاء مع اتلتيكو مدريد

كشف اللاعب الفرنسي لنادي اتلتيكو مدريد الاسباني لكرة القدم أنطوان غريزمان عن سعادته الكبيرة داخل صفوف الفريق المدريدي ، مؤكداً انه لا يرغب في تركه خلال المرحلة القادمة .

وكان فريق منشستر يونايتد الانكليزي قد ابدى اهتمامه الكبير في استقطاب اللاعب خلال الميركاتو المقبل .

وخلال تصريحات له ، قال غريزمان :”انا سعيد للغاية في آتليتكو مدريد ولا اريد ترك الفريق في المرحلة القادمة” .

وأضاف :”لا شيء يتغير ، انا اريد البقاء مع الفريق المدريدي”.

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