غرب الموصل.. اقتحام حيين جديدين وعناصر “داعش” يفرون

اقتحمت قوات جهاز مكافحة الارهاب العراقية اليوم الثلاثاء حيي المغرب واليرموك في غرب الموصل .

وأكد اللواء الركن معن السعدي قائد العمليات الخاصة الثانية بجهاز مكافحة الارهاب للعربية .نت أن قواته اقتحمت حي المغرب في الجانب الأيمن وأن قوات العمليات الخاصة الأولى والثالثة اقتحمت حي اليرموك في غرب المدينة .

داعش يلوذ بالفرار

وعن سير المعارك قال السعدي: إن قواتنا تقاتل بشراسة وقوة وإن داعش قد فقد القيادة والسيطرة على عناصره الذين بدأوا بالفرار لأنهم لا يستطيعون مجابهة نيران قواتنا” .

كما أكد أن القوات العراقية تقاتل عدواً يعمل بطريقة العصابات، والمعركة ليست معركة نظامية، لكنه أكد في الوقت عينه أن القوات الأمنية اعتادت على أساليب قتال داعش.

أعداد نازحي غرب الموصل زادت عن المتوقع

أما على صعيد ملف الناحين، فقد افتتحت وزارة الهجرة والمهجرين مخيم جدعة الخامس لإيواء النازحين في ناحية القيارة بالمحور الجنوبي لمدينة الموصل .

وقال وزير الهجرة والمهجرين جاسم محمد الجاف في بيان لمكتبه الثلاثاء إن ” الوزارة افتتحت مخيم جدعة الخامس وبطاقة استيعابية بلغت (6) آلاف خيمة ” ، ويأتي ذلك ضمن خطة استيعاب النازحين لمواجهة التزايد السريع في أعداد الأسر النازحة من غرب الموصل.

وبين الجاف أنه ” تم اسكان 1700 نازح في المخيم الجديد”، مشيرا الى ان اللجنة العليا لاغاثة وإيواء النازحين قررت ايضاً انشاء (6) آلاف خيمة جديدة في نينوى وذلك لارتفاع أعداد النازحين من ساحل الموصل الأيمن عن العدد المتوقع .