غرب اسيا: رجال الأرز يتخطون ايران ويقتربون من تحقيق اللقب

حقق منتخب لبنان فوزاً رائعاً على حساب منتخب إيران بنتيجة (65-62) ضمن بطولة غرب اسيا للمنتخبات المقامة حالياً في الأردن.

انتهت الأرباع على الشكل الأتي: (14-10)، (13-15)، (22-22)، (16-15).

وهذا هو الفوز الثالث على التوالي للبنان ليتصدر البطولة فيما تعرضت إيران للخسارة الأولى بعد فوزين.

ويبقى اللقاء أمام الأردن العقبة الأخير لمنتخب الأرز للتتويج باللقب.

وأتى الشوط الأول دفاعياً بين الفريقين حيث تقدم لبنان (14-10) مع نهاية الربع الأول و (27-25) مع نهاية الربع الثاني. وإرتكب فادي الخطيب وارسلان كاظمي الخطأ الثالث في أول شوط الذي أتى تكتيكياً بإمتياز من جانب الطرفين. وسجل الخطيب 14 نقطة في أول 20 دقيقة وكان أفضل لاعبي منتخب لبنان.

وقدم وائل عرقجي ربع ثالث ممتاز إلى جانب الخطيب الذي إرتكب الخطأ الرابع مع نهاية الربع بعشرين ثانية وإستطاع لبنان التقدم بفارق 7 نقاط ولكن منتخب إيران ظل في أجواء اللقاء وقلص الفارق إلى نقطتين (49-47) مع نهاية الربع.

وبدأ منتخب لبنان الربع الأخير من دون الخطيب الذي لعب فقط دقيقة في هذا الربع حيث إرتكب الخطأ الخامس بعد دخوله. فسجل علي مزهر ثنائية ثم عرقجي ثلاثية ليتقدم لبنان (56-49) ثم سجل نديم سعيد 4 نقاط متتالية بعد تمريرتين من علي مزهر ليتقدم لبنان (61-51) ولكن منتخب إيران إنتفض في أخر 3 دقائق إلا أن منتخب حسم المباراة لصالحه بنتيجة (65-62).

وسجل الخطيب 21 نقطة مع 5 متابعات و 3 تمريرات حاسمة و 4 سرقات للكرة، عرقجي 16 نقطة مع 4 متابعات، علي حيدر 13 نقطة مع 10 متابعات،

سجل من جانب إيران محمد يخشاني 15 نقطة.