غراو : مشروع تجديد ملعب الكامب نو سيتأجل

تحدث المدير العام لنادي برشلونة أوسكار غراو عن مشروع تجديد ملعب الكامب نو الذي كان من المقرر البدء فيه خلال عام 2017 ، مؤكداً أن المشروع سيتأجل حتى عام 2018 ، حيث ينتظر النادي موافقة البلدية على المخطط الجديد .

وخلال تصريحات له ، قال غراو :”ننتظر أن يتم الموافقة على التعديل في الخريطة العامة لأننا نريد البدء في عام 2018″.

وأضاف :”مشروعنا مهم للمدينة بشكل خاص والبلد بشكل عام ، نسعى لأن نجعل الكامب نو أفضل ملعب في العالم ، سنبذل قصارى جهدنا لتحقيق هذا الهدف”.