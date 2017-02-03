غراندي يجول على المسؤولين ويؤكد العمل مع المؤسسات الدولية لمساعدة لبنان

ابلغ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مفوض الامم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي ان لبنان الذي يقدر الجهود التي تبذلها المفوضية في رعاية شؤون النازحين السوريين المنتشرين على الاراضي اللبنانية، يرى ان على المجتمع الدولي ان يعمل لتسهيل عودة هؤلاء النازحين الى بلدهم وذلك عبر اقامة اماكن آمنة في سوريا لاستقبالهم بالتنسيق مع الحكومة السورية.

واكد رئيس الجمهورية ان لبنان ليس في وارد الزام اي من النازحين العودة الى سوريا في ظروف امنية غير مستقرة، لكن لا بد من عمل دولي جامع لايجاد المناخ المناسب لتسهيل العودة لان بقاءهم في لبنان لا يمكن ان يدوم الى الابد خصوصا وان ظروف عيشهم على الاراضي اللبنانية ليست مريحة.

واكد الرئيس عون على ان لبنان بدأ مرحلة النهوض على رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها والانعكاسات السلبية على اقتصاده نتيجة النزوح السوري. لاسيما وان عدد النازحين فاق مليون ونصف مليون نازح.

وكان غراندي نقل الى الرئيس عون تأكيد مفوضية الامم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين على الاستمرار في تقديم المساعدة للدولة اللبنانية لاسيما في ما خص رعايتها شؤون النازحين السوريين، مقدرا ما قدمه اللبنانيون في هذا الاتجاه.

غراندي انتقل بعد ذلك الى بيت الوسط حيث التقى رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري بحضور وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي ومستشار الرئيس الحريري لشؤون النازحين الدكتور نديم المنلا .غراندي اكد الستمرار بالعمل مع الحكومة معربا عن سعادته باستحداث وزارة تعنى بشؤون النازحين.

غراندي الذي زار رئيس مجلس النواب نبيه بري التقى وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق الذي اعتبر أن التوافق السياسي الداخلي في لبنان يشمل موضوع النازحين السوريين ودعا الى ضرورة استمرار العمل وانتاجية المؤسسات الدستورية لأن من شأن ذلك تعزيز مسيرة الاستقرار وتحصين البلد من التحديات المحيطة به.

وكان البحث بين المشنوق وغراندي تطرق الى الوسائل والاجراءات التي يمكن أن تسهل حركة تنقل النازحين السوريين وتشجيعهم على العودة الى سوريا حين تتوافر الظروف الأمنية المؤاتية، وذلك بالتنسيق مع الامم المتحدة مع بدء تنفيذ الحل السياسي في سوريا.