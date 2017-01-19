غرامة مالية كبيرة على كوستا

كشفت مصادر صحفية بريطانية إن نادي تشيلسي الإنكليزي فرض غرامة على اللاعب الاسباني دييغو كوستا بقيمة 1855 ألف جنيه إسترليني قبل السماح للاعب بالعودة إلى التدريبات الجماعية للفريق مرة أخرى أمس .

ويبدو أن اللاعب الإسباني قد قرر البقاء في صفوف نادي تشيلسي على الرغم من أنه تلقى عرضًا خياليًا من أحد أندية الدوري الصيني .